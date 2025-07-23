Москвичей массово «телепортировали» в Крым

Москвичи массово жалуются на сбои геолокации в приложениях такси и доставки, сообщает MSK1.RU. Так, согласно сервису «Яндекс Карты», многих пользователей перебрасывает в крымский Симферополь, даже если они на самом деле находятся за МКАД. Некорректное определение местоположения фиксируется уже несколько дней.

Вот уже третий день я отдыхаю в Симферополе, но телом все еще в Москве, — написала одна из интернет-пользовательниц.

Кроме того, некоторые горожане рассказали, что уже несколько месяцев, судя по картам, они находятся в аэропорту Шереметьево, хотя живут на другом конце Москвы. Еще один житель столицы отметил, что карты забросили его «в какое-то СНТ в Одинцовском районе», при этом мужчина признался, что «сидит в Москве на диване».

Ранее сообщалось, что Москва страдает от аномальных ливней, которые буквально превратили улицы в бурные реки. Дептранс предупредил, что из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть изменены. Жителей и гостей столицы призвали слушать объявления водителей.