Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 08:44

Москвичей массово «телепортировали» в Крым

Карты переселяют москвичей в Симферополь из-за масштабного сбоя в работе GPS

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москвичи массово жалуются на сбои геолокации в приложениях такси и доставки, сообщает MSK1.RU. Так, согласно сервису «Яндекс Карты», многих пользователей перебрасывает в крымский Симферополь, даже если они на самом деле находятся за МКАД. Некорректное определение местоположения фиксируется уже несколько дней.

Вот уже третий день я отдыхаю в Симферополе, но телом все еще в Москве, — написала одна из интернет-пользовательниц.

Кроме того, некоторые горожане рассказали, что уже несколько месяцев, судя по картам, они находятся в аэропорту Шереметьево, хотя живут на другом конце Москвы. Еще один житель столицы отметил, что карты забросили его «в какое-то СНТ в Одинцовском районе», при этом мужчина признался, что «сидит в Москве на диване».

Ранее сообщалось, что Москва страдает от аномальных ливней, которые буквально превратили улицы в бурные реки. Дептранс предупредил, что из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть изменены. Жителей и гостей столицы призвали слушать объявления водителей.

Москва
сбои
Симферополь
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи потребовали ареста главного редактора Baza
В Польше раскрыли, зачем Варшава раздувает истерию с «российской угрозой»
Запашный рассказал, чего нельзя делать при встречи с дикими лисами в городе
Дерматолог предупредила о смертельной опасности загара
Красное богатство: все о пользе и вреде вишни
СК предъявил обвинение главреду Baza Трифонову в даче взятки группой лиц
На Западе указали на одну важную деталь в скандальном законе Зеленского
Раскрыта истинная причина «задержания» редактора URA.RU
Раскрыт состав российской делегации на переговорах в Стамбуле
С уклонистами будут беседовать пограничники при попытке покинуть страну
Психолог раскрыл способ расслабиться после работы
Россиянам объяснили, почему так важно повысить МРОТ
«Абсолютная классика»: названы лучшие песни Оззи Осборна и Black Sabbath
У ФСБ появились вопросы к бывшему вице-губернатору Челябинской области
«Лисьи норы» не спасли ВСУ в лесах у Кременной
Казак из Башкирии выдал себя за полковника ради воспитания детей
Россиянина поймали с «боевой закладкой» для СБУ
Редактора URA.RU задержали правоохранители
Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией
Зоолог раскрыл, нужно ли боятся акул у побережья одной страны
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.