Босые москвичи вступили в схватку с тропическим ливнем

Москва второй день страдает от аномальных ливней, которые буквально превратили улицы в бурные реки. На кадрах NEWS.ru люди, укрываясь зонтами и дождевиками, пытаются босиком перейти бурные потоки, а автомобилисты медленно объезжают огромные водные преграды. Некоторые в надежде быстрее проехать затопленные участки пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.

Дептранс Москвы предупредил, что из-за обильных осадков в городе возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут быть изменены. Жителей и гостей столицы призвали слушать объявления водителей. Согласно сервису «Яндекс Карты», наиболее напряженная дорожная ситуация наблюдается на Садовом кольце, улице Большая Ордынка, около Белорусского выказала и на ТТК.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на этой неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков. По его словам, с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм.