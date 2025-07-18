Аномальная жара до +45? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Аномальная жара до +45? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В Москве на следующей неделе ожидается переменчивая погода. Что еще известно о прогнозе в российской столице, ждать ли аномальной жары до +45 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве на следующей неделе может выпасть 65% от месячной нормы осадков.

«На следующей неделе ежедневно с перерывами будут лить скоротечные грозовые дожди — с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм, или 65% от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам +13–18, в середине дня +21–26, что в пределах положенной нормы макушки лета», — рассказал он РИА Новости.

По информации метеосервисов, в российской столице на следующей неделе ожидается переменчивая погода с преобладанием теплых, но дождливых дней.

Так, с 21 по 24 июля дневная температура составит +22–24 градуса, ночная — +13–14 градусов. Осадки вероятны почти ежедневно, особенно 20, 23 и 24 июля, с пиком интенсивности в 4,9 мм 20 июля.

С 25 по 27 июля потеплеет: температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов, ночью — от +14 до +15 градусов. Дожди сохранятся, но будут менее интенсивными.

Таким образом, на следующей неделе в Москве не прогнозируется аномальная жара до +45 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале августа

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок рассказал, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такой температуры», — подчеркнул синоптик.

По предварительной информации метеосервисов, погода в начале августа в российской столице будет теплой и комфортной, но с аномалиями относительно долгосрочных прогнозов.

Так, с 1 по 5 августа дневная температура составит +23 градуса, ночная опустится до +13 градусов. Осадки будут минимальными, влажность — 72–74%, ветер южный, 3,5–4,3 м/с, давление — 743–745 мм ртутного столба.

С 6 по 10 августа сохранится стабильная погода: днем — от +24 до +28 градусов, ночью — от +14 до +16 градусов. Кратковременные дожди вероятны 10 августа (до 3,4 мм), ветер усилится до 7 м/с.

Читайте также:

Правда ли, что пенсии будут повышать каждый квартал? Кому, на сколько

Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры

WhatsApp и Telegram заблокируют в РФ? Что известно, причины, какие аналоги