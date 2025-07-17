Правда ли, что пенсии будут повышать каждый квартал? Кому, на сколько

Правда ли, что пенсии будут повышать каждый квартал? Кому, на сколько

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о введении ежеквартальной индексации пенсий. Что об этом известно?

Правда ли, что пенсии будут повышать каждый квартал

Сергей Миронов, комментируя предложение о введении ежеквартальной индексации пенсий, объяснил, что такой шаг необходим для того, чтобы пенсии не отставали от темпов роста цен и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

«Мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По его мнению, действующая система индексации пенсий, при которой их размер повышается раз в год на основании инфляции за прошлый год, не позволяет пенсионерам сохранять покупательную способность. Миронов также отметил, что эта проблема особенно остро проявилась после последнего значительного повышения тарифов ЖКХ.

Депутат добавил, что ежеквартальная индексация пенсий станет эффективной мерой социальной поддержки старшего поколения, так как рост коммунальных платежей неминуемо отражается на стоимости товаров и услуг, что дополнительно увеличивает инфляционное давление на население.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сильно повысили тарифы ЖКХ

В Санкт-Петербурге с 1 июля 2025 года произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост по городу составил 14,6%, что выше среднего показателя по России, который равен 11,9%.

В частности, были повышены тарифы на теплоснабжение (с 2111,4 до 2425,79 руб/Гкал), горячее водоснабжение (с 126,68 до 145,55 руб/куб. м), холодное водоснабжение и водоотведение (с 36,54 до 42,42 руб/куб. м), газоснабжение (с 8188,96 до 9033,83 руб/1 тыс. куб. м).

Повышение тарифов связано с несколькими факторами, включая необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры, рост цен на ресурсы и инфляцию.

При этом Федеральная антимонопольная служба России с 1 июля 2025 года усилила контроль за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всех регионах, чтобы не допустить необоснованного увеличения платы для граждан.

Ведомство пояснило, что индексация тарифов необходима для стабильного функционирования ЖКХ и обновления инфраструктуры. Однако ответственность за установку конкретных индексов изменения платы лежит на главах регионов, которые ориентируются на параметры, утвержденные правительством России. Так, ФАС будет регулярно проверять экономическую обоснованность расходов, заложенных в тарифы. При выявлении нарушений региональным органам выдают предписания об исключении необоснованных затрат.

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