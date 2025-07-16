В России могут начать ежеквартально индексировать пенсии Депутат Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил внедрить ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы их размер соответствовал темпам роста цен, сообщает ТАСС. По словам Миронова, нынешняя система, которая опирается на прошлогоднюю инфляцию, приводит к отставанию пенсий от роста цен и зарплат.

Размер пенсии обречен все больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат. Последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным, — поделился парламентарий.

Миронов подчеркнул, что недавнее повышение тарифов ЖКХ только усугубило ситуацию. Депутат уверен, что регулярная индексация станет эффективной мерой поддержки пожилых людей.

Миронов также отметил, что рост коммунальных тарифов неизбежно увеличит стоимость товаров и услуг, запустив новую волну инфляции. Это, по его мнению, особенно сильно ударит по пенсионерам.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать федеральную программу «Учительский капитал». Благодаря ей педагоги с 10-летним стажем и более смогут получить сертификат на 1 млн рублей.