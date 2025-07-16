Учителям могут начать выдавать капитал в размере 1 млн рублей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой создать федеральную программу «Учительский капитал», передает РИА Новости. Согласно предложению, педагоги, отработавшие более 10 лет на полной ставке в государственных или муниципальных школах, смогут получить сертификат на 1 млн рублей.

Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов, — говорится в документе.

Чернышов отметил, что программа, вдохновленная успешным «Материнским капиталом», призвана поддержать учителей. Он предложил разрешить тратить средства сертификата на погашение ипотеки или первоначальный взнос по ней, повышение квалификации, переподготовку, обучение детей либо добровольные пенсионные взносы. Получит ли инициатива одобрение правительства, пока неизвестно.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что пенсионеры, которые достигли в июле 80-летнего возраста и уволились с работы, получат повышенное пособие с 1 августа. Также мера касается тех, кому в этом месяце назначили первую группу инвалидности.