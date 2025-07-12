Названы категории россиян, которым повысят пенсии с 1 августа

Пенсионеры, достигшие в июле 80-летнего возраста, уволившиеся с работы, а также те, кому в этом месяце была назначена первая группа инвалидности, автоматически получат повышенное пенсионное пособие с 1 августа, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в комментарии РИА Новости. Пенсионная система в России функционирует по схеме отсроченного действия, отметил он.

Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий, — сказал Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сформировал законопроект, в рамках которого предусматривается повышение пенсий для лиц, достигших 70 лет. Для граждан этой возрастной категории выплаты планируют повысить на 100%. Тем, кто достиг 80-летнего возраста — на 200%, а 90-летним — на 300%.