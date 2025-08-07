Путин обсудил с президентом ЮАР итоги встречи с Уиткоффом Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с президентом ЮАР

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой прошедшую 6 августа встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля. Он поделился с коллегой основными итогами переговоров.

Рамафоса выразил признательность за предоставленную информацию. С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса, — подчеркнули в пресс-службе.

Лидеры России и ЮАР также обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран. Путин и Рамафоса договорились о продолжении контактов в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

7 августа президент РФ принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. С российской стороны во встрече также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков, с индийской — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

Также на видео попал неформальный разговор российского президента и его коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле. На опубликованных кадрах лидеры общаются на близком расстоянии и улыбаются.