Путин принял в Кремле гостя из Азии

07 августа 2025 в 18:30

Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии Довала

Владимир Путин и Аджит Довал Владимир Путин и Аджит Довал Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял в четверг в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала, передает пресс-служба главы российского государства. С российской стороны во встрече также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков. С индийской — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала, — сказано в сообщении.

До этого Довал встретился с Шойгу. Он анонсировал поездку российского президента в Нью-Дели в конце года и выразил надежду на значительный результат от встречи лидеров двух стран.

Последний раз о контактах Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщалось в мае. Они провели телефонный разговор. Среди прочего глава индийского кабмина поздравил российского лидера и всех россиян с юбилеем Победы.

Ранее Моди заявил, что Нью-Дели готов заплатить высокую цену из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Он отметил, что страна никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.

