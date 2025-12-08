ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:14

Симоньян раскрыла подробности состояния своего здоровья

Симоньян: лечение пришлось перенести из-за участия в открытии RT в Индии

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале о своем состоянии здоровья после прохождения химиотерапии. По ее словам, лечение в этот раз перенесли ради участия в открытии телеканала в Индии, на которое она прилетела 5 декабря.

Прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом [России Владимиром Путиным], — написала Симоньян.

Главный редактор RT уточнила, что тяжелее всего переносит первые дни после химиотерапии: иногда требуется госпитализация для стабилизации состояния. Она также рассказала о боли, нарушениях работы желудка и пищевода, постоянной изжоге и падении показателей крови, а облысение и потерю вкуса назвала ожидаемыми побочными эффектами.

По словам Симоньян, ей приходится избегать большинство мероприятий из-за резкого снижения иммунитета и ограничивать общение. При этом самой важной вещью, о которой она переживает больше всего, — это воспитание своих детей.

Ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет, — заключила Симоньян.

Ранее главный редактор RT подарила Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией во время запуска телеканала в Нью-Дели. Она нашла сосуд с изображением гетмана Богдана Хмельницкого в индийском винтажном магазине.

онкология
Маргарита Симоньян
лечение
Индия
