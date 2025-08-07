Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:31

Стало известно, когда Путин посетит Индию с визитом

Советник премьера Индии Довал: Путин прилетит в Нью-Дели в конце года

Храм Акшардхам в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Нью-Дели в конце года, заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Он выразил надежду на значительный результат от встречи лидеров двух стран.

Очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный, ощутимый результат на переговорах, — отметил Довал.

Последний раз о контактах Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщалось в мае. Они провели телефонный разговор. Среди прочего глава индийского кабмина поздравил российского лидера и всех россиян с юбилеем Победы.

Кроме того, Нарендра Моди заявлял, что закупленные в России зенитно-ракетные системы С-400 оказали значимое влияние на противостояние с Пакистаном. По его словам, стране благодаря Москве доступны «передовые технологии». Он добавил, что военно-воздушные силы и другие рода войск индийской армии освоили «лучшие мировые технологии».

