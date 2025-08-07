Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:14

Неформальный разговор Путина с президентом ОАЭ попал на видео

Кремль показал кадры неформального общения Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Неформальный разговор российского президента Владимира Путина и его коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Кремле попал на видео. На опубликованных кадрах лидеры общаются на близком расстоянии и улыбаются.

Как указал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются в последнее время ускоренными темпами. Он дал положительную оценку двустороннему сотрудничеству на переговорах с Путиным.

В свою очередь российский лидер обратил внимание, что ОАЭ являются дружественной для Москвы страной. По его словам, РФ придает большое значение отношениям с Абу-Даби. Путин также заявил, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Окончательное решение, как и дата, пока неизвестно.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов прибыл в Москву с официальным визитом 7 августа. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Владимир Путин
ОАЭ
Кремль
общение
