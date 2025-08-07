Президент ОАЭ оценил темпы развития отношений с Россией Президент ОАЭ заявил об ускоренных темпах развития отношений с Россией

Отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) развиваются в последнее время ускоренными темпами, заявил президент страны Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он дал положительную оценку двустороннему сотрудничеству на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Наши отношения, господин президент, развиваются ускоренными темпами в последние годы, — сказал он.

Как отметил Аль Нахайян, торговые отношения между Россией и ОАЭ вышли на новый уровень — объем взаимной торговли достиг $11,5 млрд (922 млрд рублей). Одновременно развивается и сотрудничество со странами Евразийского региона, где совокупный товарооборот уже превысил $30 млрд (2,4 трлн рублей).

Лидер ОАЭ подчеркнул, что перед партнерами поставлена амбициозная задача: в течение ближайших пяти лет удвоить эти показатели. Речь идет как о двустороннем российско-эмиратском сотрудничестве, так и о торговле со странами Евразии в целом.

В свою очередь Путин отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются дружественной для России страной. По его словам, Москва придает большое значение отношениям с Абу-Даби.