Парламент Гагаузии не признал судебный приговор Гуцул

Народное собрание (парламент) Гагаузии отказывается признавать приговор главе автономии Евгении Гуцул, соответствующая резолюция появилась на сайте законодательного органа. Его также назвали атакой на народ региона.

Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости, — гласит заявление.

В парламенте также назвали приговор актом политической мести, который направлен на подавление воли автономии и ее граждан. Решение суда вынесено с целью оказать давление на оппозиционные силы в Молдавии, подчеркнули в народном собрании.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора Гуцул. Омбудсмен назвала решение суда нарушением закона.