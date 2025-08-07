Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 21:13

Парламент Гагаузии не признал судебный приговор Гуцул

Парламент Гагаузии назвал незаконным приговор главе автономии Гуцул

Евгения Гуцул (слева) в районном суде Евгения Гуцул (слева) в районном суде Фото: Родион Прока/РИА Новости

Народное собрание (парламент) Гагаузии отказывается признавать приговор главе автономии Евгении Гуцул, соответствующая резолюция появилась на сайте законодательного органа. Его также назвали атакой на народ региона.

Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости, — гласит заявление.

В парламенте также назвали приговор актом политической мести, который направлен на подавление воли автономии и ее граждан. Решение суда вынесено с целью оказать давление на оппозиционные силы в Молдавии, подчеркнули в народном собрании.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора Гуцул. Омбудсмен назвала решение суда нарушением закона.

Молдавия
Евгения Гуцул
приговоры
резолюции
