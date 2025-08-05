Гуцул передала послание жителям Гагаузии из-за решетки

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся в СИЗО после вынесения приговора, заявила о своей решимости продолжать борьбу. Как сообщил депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску, посетивший политика в заключении, Гуцул призвала жителей автономии не опускать руки, передает РИА Новости.

Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. <…> Она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии, — передал слова Гуцул Фотеску.

Во вторник, 5 августа, кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в стране партии «Шор». Сама осужденная называет приговор политически мотивированным, обвиняя президента Молдавии Майю Санду в репрессиях против оппонентов.

Ранее сторонники главы Гагаузской автономии организовали акцию протеста у здания следственного изолятора в Кишиневе. Сюда поместили политика, приговоренного к колонии.

Прежде стало известно, что районный суд Кишинева решил изъять часть активов Гуцул. Адвокат главы Гагаузии сообщила, что речь идет о сумме в размере 42 млн леев, что эквивалентно 198 млн рублей по текущему курсу.