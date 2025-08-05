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05 августа 2025 в 16:37

Сторонники Гуцул решили поддержать ее пикетом у СИЗО

Сторонники Гуцул организовали пикет у здания СИЗО в Кишиневе

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул организовали акцию протеста у здания следственного изолятора в Кишиневе, передает ТАСС. Ранее политика приговорили к семи годам лишения свободы.

По информации корреспондента ТАСС, в пикете участвуют около 10 человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии. Протестующие установили баннеры у входа в учреждение и требуют освобождения Гуцул.

Первый заместитель Гуцул, Илья Узун, выступил перед собравшимися, заявив, что сегодняшний день стал самым мрачным в истории страны и автономии. Он отметил, что власти находятся в состоянии агонии и обвинил «Партию действия и солидарности» в сотрудничестве с «фашистским режимом». Узун также подчеркнул, что участники этого процесса, включая судей, прокуроров и следователей, рано или поздно ответят за свои действия в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что районный суд Кишинева решил изъять часть активов Гуцул. Адвокат главы Гагаузии сообщила, что речь идет о сумме в размере 42 млн леев, что эквивалентно 198 млн рублей по текущему курсу.

Евгения Гуцул
Гагаузия
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