Суд лишил Гуцул не только свободы, но и многомиллионных активов

Суд лишил Гуцул не только свободы, но и многомиллионных активов Суд в Кишиневе постановил изъять у Гуцул активы в размере 42 млн леев

Районный суд Кишинева постановил изъять часть активов главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам. По ее словам, речь идет о сумме 42 млн леев (около 198 млн рублей).

Суд удовлетворил требование прокуроров о конфискации имущества. Речь идет о взыскании с Гуцул 42 млн леев, которые были указаны следствием как якобы переведенные ей финансовые средства, — сказала она.

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя приговор Гуцул, отметила, что решение кишиневского суда представляет собой проявление звериной средневековой сущности конкретных людей. Она призвала поставить вопрос о прекращении издевательств над лидером автономии на всех международных площадках.