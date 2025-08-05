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05 августа 2025 в 14:49

«Проявление звериной средневековой сущности»: Матвиенко о приговоре Гуцул

Матвиенко призвала мировое сообщество принять меры в связи с приговором Гуцул

Оглашение приговора главе Гагаузии Е. Гуцул. 5 августа 2025 года Оглашение приговора главе Гагаузии Е. Гуцул. 5 августа 2025 года Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, вынесенный районным судом Кишинева, представляет собой проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. Она призвала поставить вопрос о прекращении издевательств над лидером автономии на всех международных площадках.

То, что сотворил сегодня Кишиневский режим [президента Молдавии Майи] Санду руками судебных органов, — это не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад, — написала сенатор.

Спикер Совфеда выразила уверенность, что Запад открыто поддержал действия Кишинева в отношении Гуцул. Она подчеркнула, что молдавские власти не только осложнили политическую судьбу главе Гагаузии, но и лишили ее детей матери. По словам сенатора, этот «акт антигуманизма» станет клеймом для европейской демократии.

Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках, — подчеркнула Матвиенко.

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузии к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, к шести годам заключения приговорили бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан.

Валентина Матвиенко
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