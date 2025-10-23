Адвокат Гуцул пожаловался на спешку в деле подзащитной

Изучение материалов обвинения по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Центральной апелляционной палате Молдавии проходит в спешке и с нарушениями, сообщил ТАСС адвокат Константин Бриа. По его словам, данная тактика, которую избрала сторона обвинения, нарушает законодательство.

Спешка и тактика, которую избрала прокурор на этапе изучения доказательств обвинения в суде, нарушает законодательство, — сказал Бриа.

Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам потребовала, чтобы ее подзащитная лично присутствовала на судебных заседаниях. По ее словам, Гуцул лишена возможности полноценно участвовать в процессе. Байрам подчеркнула, что справедливое разбирательство возможно лишь тогда, когда обвиняемая находится в зале суда и имеет прямой доступ ко всем доказательствам. Сейчас Гуцул присутствует на заседаниях в режиме онлайн.

До этого Гуцул заявила, что не участвовала в организации акций протеста в 2022 году. На слушаниях в Апелляционной палате Кишинева политик подчеркнула, что в те периоды, которые указывают прокуроры, она физически не могла присутствовать на митингах.