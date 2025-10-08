Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 20:15

«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии

Адвокат Байрам потребовала обеспечить присутствие Гуцул в суде

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам потребовала личного присутствия подсудимой на заседаниях, передает ТАСС. Она отметила, что ее подзащитная лишена возможности полноценно участвовать в процессе.

Проведение справедливого судебного процесса возможно только в том случае, когда обвиняемое лицо присутствует непосредственно в зале суда и имеет прямой доступ ко всем доказательствам на каждом этапе судебного разбирательства, находясь в так называемой клетке для подсудимых, — заявила адвокат.

При этом Гуцул участвовала в заседании в режиме онлайн, однако, по мнению защиты, такой формат имеет свои недостатки. Она добавила, что из-за трудностей перевода обвиняемая не могла полноценно высказать свою позицию.

Ранее Гуцул призвала граждан Молдавии голосовать против внешнего управления и милитаризации, которые, по ее словам, втягивают страну в чужие конфликты. Политик подчеркнула, что народ должен ясно выразить отказ от рабства. Она отметила, что бесконечные кредиты лишь обременяют будущие поколения.

Евгения Гуцул
адвокаты
Гагаузия
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.