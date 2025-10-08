«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии Адвокат Байрам потребовала обеспечить присутствие Гуцул в суде

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам потребовала личного присутствия подсудимой на заседаниях, передает ТАСС. Она отметила, что ее подзащитная лишена возможности полноценно участвовать в процессе.

Проведение справедливого судебного процесса возможно только в том случае, когда обвиняемое лицо присутствует непосредственно в зале суда и имеет прямой доступ ко всем доказательствам на каждом этапе судебного разбирательства, находясь в так называемой клетке для подсудимых, — заявила адвокат.

При этом Гуцул участвовала в заседании в режиме онлайн, однако, по мнению защиты, такой формат имеет свои недостатки. Она добавила, что из-за трудностей перевода обвиняемая не могла полноценно высказать свою позицию.

Ранее Гуцул призвала граждан Молдавии голосовать против внешнего управления и милитаризации, которые, по ее словам, втягивают страну в чужие конфликты. Политик подчеркнула, что народ должен ясно выразить отказ от рабства. Она отметила, что бесконечные кредиты лишь обременяют будущие поколения.