14 ноября 2025 в 12:30

Глава парламента Гагаузии ушел в отставку

Дмитрий Константинов Дмитрий Константинов Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Глава Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов уходит в отставку. В пресс-службе законодательного органа уточнили, что президиум поддержал соответствующее решение политика. Константинов пояснил, что намерен заняться своим здоровьем.

Что касается моей отставки с поста председателя Народного собрания, то только что я обратился в президиум. Президиум поддержал мое заявление об отставке, — заявил глава парламента.

Полномочия действующих депутатов законодательного органа истекли 12 ноября. Однако дату выборов не назначили на фоне конфликта с властями Молдавии. Константинов подтвердил, что давления на него не было «ни с какой стороны», а также каких-либо указаний.

При этом в конце октября столицу автономии Комрат посетил руководитель Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ. С Константиновым он обсудил проблемы по проведению выборов. Тогда утверждалось, что на главу парламента оказали давление.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не участвовала в организации протестов 2022 года. Политик подчеркнула, что тогда она физически не могла присутствовать на митингах.

