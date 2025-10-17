Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:33

Готовлю кабаклы вместо пирогов. Простой рецепт с тыквой, который покорил всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю кабаклы постоянно, потому что это идеальная выпечка — не слишком сладкая, сочная внутри и с хрустящей корочкой. Мне нравится, как простая тыква превращается в нежнейшую начинку, которая сочетается с легким пресным тестом. Особенно выручает, когда хочется порадовать домочадцев чем-то вкусным и необычным без лишних хлопот.

Готовлю я так: 800 граммов тыквы натираю на терке и, если она слишком водянистая, обязательно отжимаю лишнюю жидкость. Замешиваю простое тесто из 550–600 граммов муки, 300 миллилитров воды, щепотки соли и 15 граммов растительного масла. Делю тесто на две части, каждую раскатываю в тонкий пласт. Смазываю поверхность маслом и выкладываю щедрый слой тыквы, посыпанной 130 граммами сахара. Аккуратно защипываю края, чтобы начинка не вытекла. Выпекаю при 180 градусах 40–50 минут, пока выпечка не подрумянится и не начнет источать неповторимый аромат. Даю кабаклам немного остыть — так их удобнее резать на порции. Подаю к чаю, и они исчезают со стола мгновенно!

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

