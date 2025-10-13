Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:32

Адвокат обвинила судью в ошибке, которая лишила Гуцул права на защиту

Адвокат Байрам заявила, что Гуцул лишили защиты и права на справедливый суд

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Судьи Апелляционной палаты Кишинева допустили ошибку, отказав главе Гагаузии Евгении Гуцул в праве лично присутствовать на заседании, заявила адвокат Наталья Байрам. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в результате политик лишилась права на защиту и справедливый суд. Адвокат добавила, что не может общаться с Гуцул в реальном времени и менять тактику.

Приговор, который они (судьи. — NEWS.ru) будут принимать, международные инстанции могут не принять во внимание, поскольку судьи нарушили ее фундаментальное право — право на защиту, право на справедливый суд. Судьи решили, что они могут упростить себе задачу и не мучиться с запросами о ее эскорте (в суд. — NEWS.ru). Они допустили эту ошибку, в ближайшем будущем она сыграет против судей, — высказалась адвокат.

Ранее Байрам потребовала, чтобы ее подзащитная лично присутствовала на судебных заседаниях. По ее словам, Гуцул лишена возможности полноценно участвовать в процессе. Байрам подчеркнула, что справедливое разбирательство возможно лишь тогда, когда обвиняемая находится в зале суда и имеет прямой доступ ко всем доказательствам. Сейчас Гуцул присутствует на заседаниях в режиме онлайн.

суды
Евгения Гуцул
адвокаты
Гагаузия
