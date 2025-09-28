Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале обратилась к гражданам Молдавии с призывом голосовать на выборах против внешнего управления и милитаризации, которая втягивает страну в чужие конфликты. Она убеждена, что люди должны озвучить четкий отказ от рабства и бесконечных кредитов.

Мы должны сказать твердое «нет» рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты, — сказала Гуцул.

Избирательные участки для голосования на выборах парламента Молдавии открылись по всей стране в это воскресенье, 28 сентября. Жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в соответствующие списки.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Партия действия и солидарности готова формировать коалиции с проевропейскими партиями в будущем парламенте. Она отметила, что только сторонники европейских ценностей смогут создать проевропейское большинство и обеспечить движение страны вперед.