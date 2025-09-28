Избирательные участки для голосования на выборах парламента Молдавии открылись по всей стране утром в воскресенье, 28 сентября. Жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года.

Уточняется, что выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. В 07:00 мск начали функционировать более 2,2 тысячи избирательных участков внутри страны, еще 301 действуют за границей.

Ранее вице-спикер Государственной думы и член попечительского совета АНО «Евразия» Борис Чернышов заявил, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса. Он обратил внимание на то, что проживающим в России уроженцам Молдавии власти республики предоставили очень мало возможностей проголосовать.

До этого посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.