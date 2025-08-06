Москалькова попросила ООН проверить законность приговора Гуцул

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул. Омбудсмен назвала решение суда нарушением закона.

В этой связи обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав Евгении Гуцул, — написала Москалькова.

Ранее первый заместитель главы территориального образования Гагаузия Илья Узун заявил, что жители должны выходить на митинги после ареста Гуцул, однако при этом необходимо соблюдать законность протестов. По его словам, в противном случае Кишинев может объявить чрезвычайную ситуацию.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.