Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:30

Москалькова попросила ООН проверить законность приговора Гуцул

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в Telegram-канале, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул. Омбудсмен назвала решение суда нарушением закона.

В этой связи обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав Евгении Гуцул, — написала Москалькова.

Ранее первый заместитель главы территориального образования Гагаузия Илья Узун заявил, что жители должны выходить на митинги после ареста Гуцул, однако при этом необходимо соблюдать законность протестов. По его словам, в противном случае Кишинев может объявить чрезвычайную ситуацию.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.

Татьяна Москалькова
Евгения Гуцул
приговоры
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.