Заместитель Гуцул призвал граждан выходить на массовые протесты

Жители Гагаузии должны выходить на митинги после ареста главы автономии Евгении Гуцул, однако при этом необходимо соблюдать законность протестов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы территориального образования Илью Узуна. По его словам, в противном случае Кишинев может объявить чрезвычайную ситуацию.

Гагаузский народ встанет на защиту своего башкана (главы. — NEWS.ru) и автономии. Мне кажется, мы должны действовать в рамках закона, потому что они могут ввести чрезвычайную ситуацию. К этому надо подходить очень аккуратно. На мой взгляд, мы должны собраться с народом и продемонстрировать акт неповиновения молдавским властям, — сказал политик.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Евгении Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Осужденная политик назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул заявила о намерении продолжить политическую борьбу.

На следующий день, 6 августа, Народное собрание Гагаузии провело внеочередное заседание, по итогам которого приняло резолюцию с требованием освободить Гуцул. Как пояснил депутат Иван Димитрогло, члены парламента автономии обратились к центральным властям с просьбой хотя бы пересмотреть меру пресечения на условное наказание.