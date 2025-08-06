Парламент Гагаузии обратился к центральным властям ради Гуцул Парламент Гагаузии принял резолюцию с требованием освободить Гуцул из СИЗО

Народное собрание (парламент) Гагаузии приняло резолюцию, где требуется освободить главу автономии Евгению Гуцул, сообщает ТАСС. Член комиссии по юридическим вопросам Иван Димитрогло после заседания уточнил, что с коллегами обратился к центральным властям для освобождения политика.

Мы официально обратились к центральным властям с требованием, чтобы Апелляционная палата объективно рассматривала материалы дела Евгении Гуцул, — поделился собеседник агентства.

Димитрогло добавил, что парламентарии настаивали на возможности освобождения главы автономии хотя бы условно отбывать срок, без содержания в пенитенциарном учреждении. Резолюцию поддержали большинство депутатов на внеочередном заседании в среду, 6 августа. Документ опубликуют после внесения ряда правок.

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». Соответствующее решение принял суд в Кишиневе во вторник, 5 августа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила об убийстве демократии в Молдавии на фоне суда над Гуцул. Дипломат подчеркнула, что это совершили те, кто начал «адскую опеку» над республикой.