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06 августа 2025 в 13:02

Парламент Гагаузии обратился к центральным властям ради Гуцул

Парламент Гагаузии принял резолюцию с требованием освободить Гуцул из СИЗО

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Народное собрание (парламент) Гагаузии приняло резолюцию, где требуется освободить главу автономии Евгению Гуцул, сообщает ТАСС. Член комиссии по юридическим вопросам Иван Димитрогло после заседания уточнил, что с коллегами обратился к центральным властям для освобождения политика.

Мы официально обратились к центральным властям с требованием, чтобы Апелляционная палата объективно рассматривала материалы дела Евгении Гуцул, — поделился собеседник агентства.

Димитрогло добавил, что парламентарии настаивали на возможности освобождения главы автономии хотя бы условно отбывать срок, без содержания в пенитенциарном учреждении. Резолюцию поддержали большинство депутатов на внеочередном заседании в среду, 6 августа. Документ опубликуют после внесения ряда правок.

Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». Соответствующее решение принял суд в Кишиневе во вторник, 5 августа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила об убийстве демократии в Молдавии на фоне суда над Гуцул. Дипломат подчеркнула, что это совершили те, кто начал «адскую опеку» над республикой.

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Евгения Гуцул
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