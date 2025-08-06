Парламент Гагаузии обратился к центральным властям ради Гуцул

Народное собрание (парламент) Гагаузии приняло резолюцию, где требуется освободить главу автономии Евгению Гуцул, сообщает ТАСС. Член комиссии по юридическим вопросам Иван Димитрогло после заседания уточнил, что с коллегами обратился к центральным властям для освобождения политика.
Мы официально обратились к центральным властям с требованием, чтобы Апелляционная палата объективно рассматривала материалы дела Евгении Гуцул, — поделился собеседник агентства.
Димитрогло добавил, что парламентарии настаивали на возможности освобождения главы автономии хотя бы условно отбывать срок, без содержания в пенитенциарном учреждении. Резолюцию поддержали большинство депутатов на внеочередном заседании в среду, 6 августа. Документ опубликуют после внесения ряда правок.
Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». Соответствующее решение принял суд в Кишиневе во вторник, 5 августа.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила об убийстве демократии в Молдавии на фоне суда над Гуцул. Дипломат подчеркнула, что это совершили те, кто начал «адскую опеку» над республикой.