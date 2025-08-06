Начавшие адскую опеку над Молдавией убили демократию в республике, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, нахождение у власти в этой стране президента Майи Санду не является проявлением демократии. Дипломат охарактеризовала ее правление как «режим, поставленный на западные деньги».

[Они] убили демократию в Молдавии. <…> Не может быть такой демократии. Не может быть демократии, ради которой, с одной стороны, разрушается экономика, наука, промышленность, связи страны, нарушается ее мирный курс, — подчеркнула дипломат.

С другой стороны, добавила Захарова, все люди, которые имеют в Молдавии альтернативную точку зрения, реализовывают действия через законы и право, тут же бросаются за решетку, если у них получается что-то в политическом дискурсе. По словам дипломата, с ними начинается настоящая расправа. Так она прокомментировала ситуацию в республике на фоне суда над главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Ранее Народное собрание автономии анонсировало проведение внеочередного заседания, где обсудят последствия приговора политику. Депутаты парламента Гагаузии встретятся в среду, 6 августа.