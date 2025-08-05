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05 августа 2025 в 17:40

Парламент Гагаузии соберется на внеочередном заседании

В Гагаузии пройдет внеочередное заседание парламента после приговора Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Народное собрание Гагаузии (парламент) проведет внеочередное заседание для обсуждения последствий приговора главе автономии Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба законодательного органа. Депутаты встретятся в среду, 6 августа.

На повестке дня обсуждение общественно-политической ситуации в Гагаузии в связи с незаконным осуждением главы (башкана) Гагаузии, — уточнили в пресс-службе.

Встреча состоится в Большом зале заседаний в 11:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Гуцул допускала, что заведенные против нее уголовные дела будут использоваться, чтобы отстранить ее от должности главы автономии. Политик находится в СИЗО по решению суда.

Ранее Гуцул заявила о решимости продолжать бороться. Депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску посетил политика в СИЗО. По его словам, Гуцул призвала сограждан не опускать руки.

Стало известно, что сторонники главы автономии устроили пикет у здания СИЗО в Кишиневе. В пикете участвовали около 10 человек, включая депутатов парламента и членов Исполкома автономии.

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