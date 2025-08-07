«До получения указаний»: Индия приостановит закупки нефти из России

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии могут приостановить закупки российской нефти в следующем цикле поставок. Это решение связано с введением США 25-процентных пошлин на индийский импорт, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Официального распоряжения правительства Индии о прекращении импорта российской нефти пока не поступало. Однако, как отмечает агентство, компании решили перестраховаться.

Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства, — указано в сообщении.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары, обвинив Индию в завышенных тарифах и сотрудничестве с Россией. Дополнительные пошлины на индийский импорт из-за закупок российской нефти вступят в силу 27 августа.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен стать ключевым поставщиком нефти и газа для стран Азии, стремясь заменить на этом рынке Россию. Глава Минэнерго США Крис Райт рассказал, что американская администрация ведет активные переговоры с азиатскими государствами по данному вопросу.