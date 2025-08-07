США надумали потеснить Россию на азиатском рынке Глава Минэнерго Райт: США хотят заменить РФ в поставках нефти и газа для Азии

Вашингтон намерен стать ключевым поставщиком нефти и газа для стран Азии, стремясь заменить на этом рынке Россию, заявил каналу Fox Business глава Минэнерго США Крис Райт. Американская администрация ведет активные переговоры с азиатскими государствами по данному вопросу.

После изменения геополитической ситуации США смогли перенаправить значительные объемы своих энергоносителей на европейский рынок, заместив российские поставки, обратил внимание глава ведомства. Теперь американский фокус смещается на Азию.

Райт подтвердил, что Вашингтон ведет диалог с азиатскими партнерами, стремясь занять лидирующие позиции в поставках энергоресурсов в этот регион. Особое внимание уделяется укреплению энергетических связей с ключевыми азиатскими экономиками. Министр также признал, что ранее Россия была крупнейшим источником импорта нефти и газа для Европы.

США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний, — сказал он.

До этого журналисты уличили западные страны в покупке российского газа при помощи серых схем. По мнению публицистов, политики говорят одно, а в экономической плоскости выходит совсем другое: против России вводят санкции, однако средства от импорта газа продолжают поступать игрокам, которые пользуются поддержкой властей.





