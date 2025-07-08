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08 июля 2025 в 20:43

Запад уличили в покупке российского газа при помощи серых схем

GN: российский газ продолжает поступать в Европу вопреки санкциям

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Европейские «энергетические игры» продолжаются и выглядят довольно сомнительно, пишет портал GN (ОАЭ). По словам журналистов, политики говорят одно, а в экономической плоскости выходит совсем другое. Против России вводят санкции, однако средства от импорта газа продолжают поступать игрокам, которые пользуются поддержкой властей.

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и продолжающегося конфликта на Украине Европа столкнулась с проблемой надежности альтернативных поставок энергоресурсов, отмечает портал. Зеленые источники энергии пока не могут полностью компенсировать потерю российских энергоносителей, что заставляет европейских политиков действовать осторожно.

Попытки резкого отказа от российского газа уже привели к росту цен по всей Европе и поставили под угрозу промышленные предприятия, особенно в Германии, говорится в материале. При этом Япония, несмотря на поддержку санкций, смогла добиться исключения для продолжения закупок СПГ с проекта «Сахалин-2», понимая свою важность для американских интересов в Азии, указывается в статье.

Парадоксальным в публикации называется тот факт, что в 2022–2023 годах импорт российского газа в Европу снова вырос, несмотря на официальную позицию Брюсселя. Фактическая доля российского газа в европейском импорте сократилась с 35% до 15%, но абсолютные объемы поставок остаются значительными. Это свидетельствует о том, что декларации политиков часто расходятся с экономической реальностью и потребностями европейской промышленности.

Европейские терминалы в Бельгии, Франции и Испании продолжают принимать российский СПГ, несмотря на санкции, подчеркивает портал. Основной маршрут поставок — морской газопровод «Турецкий поток», через который энергоресурс идет в Грецию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Также в статье упоминается немецкая компания SEFE (бывшая «дочка» «Газпрома»), которая закупает российский СПГ, предназначенный для Индии. Танкеры с газом прибывают в европейские порты, откуда топливо попадает в общую газораспределительную сеть.

Евросоюз пока не ввел санкции против российского СПГ, что позволяет продолжать закупки. Эксперты отмечают, что доходы России от экспорта СПГ достигли рекордных значений.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что планируемые Евросоюзом новые антироссийские санкции станут последним средством объединения против РФ. Так он прокомментировал намерение Европы сдержать новыми рестрикциями продвижение Вооруженных сил России на Украине.

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