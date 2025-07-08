Планируемые Евросоюзом новые жесткие антироссийские санкции станут последним средством объединения против РФ, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд». Так он прокомментировал намерение Европы сдержать новыми рестрикциями продвижение Вооруженных сил России на Украине.

Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции — последний выстрел, который остается в арсенале Евросоюза, — сказал Рар.

Ранее немецкий политолог заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц стремится занять позицию главного «защитника» Евросоюза, используя военную риторику для укрепления своего авторитета и замены в этой роли президента США Дональда Трампа. По словам Рара, Берлин использует тезис о потенциальной угрозе продвижения российской армии вглубь Европы для оправдания новых поставок вооружений Киеву.

Прежде первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Украина может перепродать немецкое оружие с целью личного обогащения. По его словам, подобные случаи уже фиксировались ранее в ходе поставок вооружения для ВСУ. Депутат также отметил, что новая помощь от ФРГ не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.