В Германии раскрыли хитрые планы Мерца в поставке оружия Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится занять позицию главного «защитника» Евросоюза, используя военную риторику для укрепления своего авторитета и замены в этой роли президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Берлин использует тезис о потенциальной угрозе продвижения российской армии вглубь Европы для оправдания новых поставок вооружений Киеву. Он отметил, что совокупность этих факторов вынуждает Германию действовать более решительно.

Германия хочет принять статут главного «защитника» Европы после того, как Трамп стал сомневаться в надежности НАТО. Мерц через военную риторику хочет завоевать себе авторитет лидера Европы, заменив в этом статусе даже США. Германия может удовлетворить требования Киева по поставке оружия, Мерц обещал Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) полномасштабную поддержку. Немецкое правительство пытается аргументировать, что если Украина сдастся и рухнет, то российская армия дальше двинется на Европу. Поэтому Мерц готов фактически отдать еще больше оружия Украине в надежде, что оно сдержит наступление России, — пояснил Рар.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Украина может перепродать немецкое оружие с целью личного обогащения. По его словам, подобные случаи уже фиксировались ранее в ходе поставок вооружения для ВСУ. Парламентарий также отметил, что новая помощь от Германии не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте.