Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Хелоне косая — позднее украшение сада. Этот эффектный многолетник — настоящая находка для тех, кто хочет продлить цветение своих клумб до самых заморозков. С августа по октябрь, когда большинство растений уже готовится к покою, хелоне раскрывает свои необычные цветки, напоминающие маленькие розовые «головки черепах» (именно так переводится её название).

Растение совершенно неприхотливо и может расти на одном месте 10–15 лет без пересадки. Главное — обеспечить ему влажную почву (идеально подойдёт берег водоёма или низинка) и хорошее освещение. Хелоне прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в лёгкой полутени.

Уход минимальный: весной удаляем сухие стебли, в засушливые периоды обильно поливаем. Подкормки нужны лишь на бедных почвах — достаточно 1–2 раза за сезон комплексным удобрением. Растение не поражается вредителями и не требует укрытия на зиму.

Особенная ценность хелоне — её медоносные свойства. В период цветения над розовыми «свечками» постоянно кружатся пчёлы и бабочки, оживляя осенний сад. Высаживайте её группами по 3–5 растений — так она выглядит наиболее эффектно.

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