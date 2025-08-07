Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе в Ленобласти

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе в Ленобласти Пассажирский автобус врезался в грузовик на 22-м километре трассы «Кола»

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на 22-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил источник РЕН ТВ. Транспортное средство следовало в Кировск.

По предварительной информации, травмы получили два человека в грузовике и один в автобусе. На место происшествия также прибыли экстренные службы.

Ранее в Курганинском районе Краснодарского края водитель автомобиля Lada Vesta протаранил дом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 00:40 на улице Мира в станице Петропавловской. В результате аварии пострадали два человека. По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем отечественной легковушки ехал на небезопасной скорости, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору и дом.

Также пассажирский поезд столкнулся с фурой в Ульяновской области. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пострадавших нет. Грузовик получил технические повреждения.