Пассажирский поезд столкнулся с фурой в Ульяновской области

Грузовой автомобиль и пассажирский поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Ульяновской области, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

По предварительным данным, 7 августа в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станции Обамза — Блокпост в Мелекесском районе Ульяновской области, произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 354, следовавшим по маршруту Имеретинский курорт — Пермь, — говорится в сообщении.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пострадавших нет. Грузовик получил технические повреждения.

Ранее в Свердловской области грузовик выехал под электровоз на перегоне возле Богдановича. Авария произошла днем 6 августа на 1917-м километре Транссибирской магистрали. За рулем самосвала FAW находился лишенный водительских прав мужчина.

Водитель проигнорировал сигнал запрещающего цвета и попытался пересечь пути, когда по ним двигался электровоз с цистернами. Машинист не успел затормозить. В результате удара пострадал помощник, получивший перелом ноги, — его госпитализировали.