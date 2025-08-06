На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав

В Свердловской области грузовик выехал под электровоз на перегоне возле Богдановича, сообщает пресс-служба УГИБДД. Авария произошла днем 6 августа на 1917-м километре Транссибирской магистрали. За рулем самосвала FAW находился лишенный водительских прав мужчина.

Автоинспекторы составили материалы по трем статьям: 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, 12.10 ч. 1 КоАП РФ за нарушение правил движения через железнодорожные пути и 12.7 ч. 2 КоАП РФ за управление транспортным средством, будучи лишенным такого права, — говорится в сообщении.

По данным инспекции, водитель проигнорировал сигнал запрещающего цвета и попытался пересечь пути, когда по ним двигался электровоз с цистернами. Машинист не успел затормозить. В результате удара пострадал помощник, получивший перелом ноги, — его госпитализировали. Сам водитель оказался в порядке. Движение поездов не было нарушено. Проводится проверка.

Ранее на 24-м километре МКАД грузовик на большой скорости протаранил несколько машин. В аварии пострадали люди, а движение на участке было перекрыто. Прокуратура Москвы начала проверку.