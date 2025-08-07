Президент Молдавии Майя Санду является «очередным Саакашвили», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала данные СМИ, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении Евгении Гуцул и принятии соответствующей резолюции парламента.

Санду — очередной Саакашвили, только хуже, — отметила дипломат.

Суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. В Совете Федерации и Государственной думе осудили Санду за политическую расправу над оппозицией.

После этого молдавский блок «Победа» обратился к России и Турции с просьбой высказаться в поддержку главы Гагаузии и активистки Светланы Попан, которым суд вынес приговоры в виде тюремного заключения. По словам представителя объединения, при нынешних властях в Молдавии усиливается давление на оппозицию. Также речь идет о появлении большого количества политзаключенных, что указывает на рост диктатуры в стране, указал он.