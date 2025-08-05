Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе. Судья приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы

В Совфеде осудили политическую расправу над Гуцул Сенатор Косачев назвал суд над Гуцул предвыборной расправой

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой молдавских властей над оппозиционером, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что решение суда несправедливое и политически мотивированное.

Потрясен несправедливостью и жестокостью приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих малолетних детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября, — написал Косачев.

Сенатор также обвинил западные страны в попустительстве действиям Кишинева, отметив, что «диктатура в Молдавии и на этот раз получит индульгенцию». Косачев выразил надежду, что сложившаяся ситуация изменится в пользу молдавских граждан, завершив публикацию словами поддержки в адрес осужденной Гуцул.

Ранее стало известно, что суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам колонии общего режима. По словам адвоката Натальи Байрам, глава Гагаузии была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.