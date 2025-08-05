В Госдуме предупредили Санду о последствиях приговора Гуцул Депутат Чепа: народ Молдавии никогда не простит Санду за приговор Гуцул

Жители Молдавии никогда не простят президента страны Майю Санду за семилетний приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, молдавский лидер боится потерять власть, поэтому стремится уничтожить оппозицию.

Все, что последнее время делает Санду, сложно объяснять. Сплошная цензура, такая, которой, наверное, нигде в мире не было. Это боязнь потерять власть, а власть она наверняка бы потеряла, так как прошлые выборы были сфальсифицированы. Все делается для того, чтобы уничтожить оппозицию, и такие беспрецедентные вещи, [как приговор Гуцул] совершаются с особой жестокостью, с особым цинизмом. Народ Молдавии никогда не простит Санду то, что она делает в стране, — сказал Чепа.

Ранее стало известно, что суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам колонии общего режима. По словам адвоката Натальи Байрам, глава Гагаузии была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.