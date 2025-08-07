Оппозиционеры Молдавии обратились к России после вынесения приговора Гуцул Молдавский блок «Победа» обратился к России и Турции с просьбой помочь Гуцул

Молдавский блок «Победа» обратился к России и Турции с просьбой высказаться в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки Светланы Попан, которым суд недавно вынес приговоры в виде тюремного заключения, заявил представитель объединения Сергей Бургуджи на митинге. По его словам, которые приводит ТАСС, при нынешних властях в Молдавии усиливается давление на оппозицию, появляется много политзаключенных, что указывает на рост диктатуры в стране.

Наши коллеги обратились к международным гарантам — в Российскую Федерацию и в Турцию, чтобы их первые лица высказались в поддержку, — сказал Бургуджи.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.

В свою очередь первый заместитель главы территориального образования Гагаузия Илья Узун заявил, что жители должны выходить на митинги после ареста Гуцул, однако при этом необходимо соблюдать законность протестов. Он считает, что в противном случае Кишинев может объявить чрезвычайную ситуацию.