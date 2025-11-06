Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана

Российские войска смогли продавить оборонительную линию ВСУ в районе Дробышево, Ставки и на востоке от Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ удалось занять три украинские позиции и уничтожить два укрепрайона противника.

В течение последних трех суток нашим военнослужащим удалось продавить оборонительную линию противника в районе населенных пунктов Дробышево, Ставки и восточнее Красного Лимана в ДНР. В ходе боев бойцы РФ заняли три украинские позиции и уничтожили два укрепрайона ВФУ, — написал Марочко.

Эксперт отметил, что вместе с тем был уничтожен опорный пункт украинских войск, расположенный к северо-западу от Заречного. Позиция имела стратегическое значение для командования ВСУ.

До этого в радиоперехвате, который получили российские силовые структуры, командир 63-й бригады ВСУ приказал расстрелять мирного жителя в Красном Лимане. На записи подчиненный сообщает о замеченном гражданском лице, после чего командир приказывает его казнить. Минобороны РФ не прокомментировало эту ситуацию.