Половину урожая тыквы так съели и еще хочется — тыквенные зразы с курицей. Хит на завтрак

Половину урожая тыквы так съели и еще хочется — тыквенные зразы с курицей. Хит на завтрак

Когда тыква надоела в виде каши и супов, самое время приготовить эти удивительные зразы! Нежное тыквенное тесто и сочная куриная начинка с луком и специями создают идеальный дуэт. Эти золотистые котлетки стали настоящим открытием — они получаются такими мягкими внутри и с аппетитной корочкой снаружи, что исчезают со стола мгновенно. Даже те, кто не особо любит тыкву, просят добавки! А готовятся они совсем несложно, главное — правильно подготовить тыкву.

Вам понадобится: 500 г тыквенной мякоти, 300 г куриного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 5 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Тыкву нарежьте кубиками и отварите до мягкости (15–20 минут). Слейте воду, разомните в пюре и дайте остыть. Добавьте яйца, муку, соль — замесите тесто. Для начинки обжарьте лук, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. На влажную ладонь выложите тыквенное тесто, сделайте лепешку. В центр положите начинку, защипните края, формируя котлетку. Обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны под крышкой. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.