Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 ноября: инфографика

В ночь на 6 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, 7 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Орловской области, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, — сказано в сообщении.