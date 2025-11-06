Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:55

Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ

Агенты СБУ собирались призывать к преступлениям против судей по делу Кириллова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Судьи, которые рассматривают дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, оказались в поле зрения агентов украинских спецслужб, сообщает ТАСС. Согласно данным агентства, СБУ хотела использовать граждан, не согласных с проведением СВО, для призывов к совершению преступлений в отношении состава суда.

Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, а также призывов к совершению преступлений в отношении состава суда, — говорится в материале.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что организаторы теракта в отношении Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши. По данным ведомства, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

Также стало известно, что Следственный комитет завершил расследование дела о теракте, в котором погиб генерал-лейтенант Москалик. Исполнителя Игната Кузина обвиняют в незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в ряде других преступлений. По версии следствия, фигурант установил взрывное устройство у подъезда дома в Балашихе, где проживал Москалик. Бомба сработала, когда генерал выходил из подъезда.

