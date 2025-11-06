Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»

В финском городе Эспоо 11-летняя школьница украинского происхождения на уроке музыки отказалась исполнять русскую народную песню «Калинка», сообщило издание Yle. Занятие было посвящено изучению русской культуры.

Девочка, которая является дочерью украинки и финна и воспитывается в финской культуре, не стала петь и присоединилась к своим одноклассникам лишь из-за риска получить плохую оценку. Национальное управление образования Финляндии не обнаружило нарушений в действиях учителей, предложивших спеть русскую народную песню. Однако ведомство указало, что задание может быть изменено, если оно вызывает дискомфорт у ребенка.

Издание отметило, что в Финляндии большинство сервисов для граждан Украины предоставляются на русском языке. Зачастую отсутствуют переводчики с украинского языка, которых заменяют русскоязычные специалисты.

Ранее стало известно, что Польша перестает быть безопасной для украинских беженцев. Количество преступлений против граждан Украины, совершаемых на почве национальной ненависти, значительно увеличилось. За первые семь месяцев 2025 года зарегистрирован 541 случай таких правонарушений.