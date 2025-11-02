Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше

Количество преступлений против украинцев в Польше выросло на 41%

Количество преступлений против граждан Украины, совершаемых на почве национальной ненависти, значительно увеличилось в Польше, сообщает украинский телеканал «ТСН». За первые семь месяцев 2025 года зарегистрирован 541 случай таких правонарушений.

По информации канала, украинцы все чаще сталкиваются с физическими нападениями, преследованиями, шантажом и угрозами применения насилия. Статистика демонстрирует, что количество инцидентов на 41% превышает показатели прошлого периода.

Ранее социолог Варшавского университета Пшемыслав Садура сообщил об усилении негативных настроений в польском обществе относительно украинских беженцев. Ученый также допустил возможность проявления случаев самосуда в данной ситуации.

Кроме того, лидер коалиции «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек заявил, что правительство Польши принуждает граждан республики к выплате процентов по украинским долговым обязательствам. Парламентарий охарактеризовал данную политику как явную антипольскую риторику, выразив уверенность, что погашение задолженности Украины займет у поляков многие годы.