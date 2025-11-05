Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 16:48

«Все хорошо, я выживу»: премьер Молдавии описал свою зарплату

Премьер Молдавии в разговоре о своей зарплате заявил, что сможет выжить

Александр Мунтяну Александр Мунтяну Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну, отвечая на вопрос о своей будущей зарплате, заявил, что сможет выжить благодаря семейным сбережениям. Он также отметил, что ему придется обсудить этот вопрос с женой, передает Newsmaker. По информации издания, его зарплата будет такой же, как и у предшественника Дорина Речана — около 20 тысяч леев (около 95 тысяч рублей) в месяц.

Все хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придется использовать наши накопления, — признался премьер.

Издание отмечает, что при этом некоторые его министры получали почти вдвое больше. К примеру, зарплата вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна и министра юстиции Вероники Михайлов-Морару составляла около 51 тыс. леев в месяц, а министр образования Дан Перчун получал около 44 тыс. леев в месяц.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан перевел свою зарплату на счет национальной кампании по строительству школ. Отмечается, что таким образом он выполнил свое обещание организации по ремонту, развитию и оснащению школ.

Молдавия
премьер-министры
зарплаты
ответы
журналисты
