«Все хорошо, я выживу»: премьер Молдавии описал свою зарплату

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну, отвечая на вопрос о своей будущей зарплате, заявил, что сможет выжить благодаря семейным сбережениям. Он также отметил, что ему придется обсудить этот вопрос с женой, передает Newsmaker. По информации издания, его зарплата будет такой же, как и у предшественника Дорина Речана — около 20 тысяч леев (около 95 тысяч рублей) в месяц.

Все хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придется использовать наши накопления, — признался премьер.

Издание отмечает, что при этом некоторые его министры получали почти вдвое больше. К примеру, зарплата вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна и министра юстиции Вероники Михайлов-Морару составляла около 51 тыс. леев в месяц, а министр образования Дан Перчун получал около 44 тыс. леев в месяц.

